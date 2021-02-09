ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более тысячи предложений на сегодня поступило на сайт VI Всебелорусского народного собрания

По регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Что касается тематики, основные темы - государство, общество, политика, ЖКХ, социальное и пенсионное обеспечение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все