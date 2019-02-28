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Более 1000 вопросов за сутки поступило в БелТА в рамках акции "Ваш вопрос Президенту"
И темы продолжают поступать со всей страны. Чаще всего это не просто вопросы общего характера, люди указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах. Спектр тем самый широкий: от социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности и противодействия коррупции.
Высказываются и личные просьбы к Главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем.
Напомним, прислать волнующий вопрос можно и сегодня через онлайн-сервис и в аккаунтах БелТА в соцсетях.
Ирина Акулович, генеральный директор БелТА: "Вопросы есть абсолютно из всех регионов страны. Наиболее активная на данный момент Гомельская область. Есть вопросы из зарубежья, есть вопросы из США, вопросы на белорусском языке. Это говорит о том, что нашим людям, которые сейчас там находятся, интересно то, что происходит в стране. Вопросы разной тематики. Прежде всего интересует то, что ближе каждому. Это строительство, зарплаты, рабочие места. Мы очень внимательно все анализируем, безусловно, раскладываем по тематике. Есть вопросы, которые адресованы лично Главе государства. И это не удивительно, потому что Президент всегда очень искренен. Поэтому и вопросы к нему тоже есть".
Итак, "Большой разговор с Президентом" начнется завтра в 10:30. Трансляцию обеспечит Белтелерадиокомпания. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Кроме того, смотрите на сайте tvr.by. Аудиотрансляцию в режиме реального времени организует Первый национальный канал Белорусского радио.
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