Более тысячи заявок поступило на участие в вокальном шоу "ФАКТОР.BY"

У нас будет тренировочный лагерь, у нас будут концерты, но там еще будет ряд испытаний, и до концерта дойдет гораздо меньше участников, чем это было в прошлом году. И уже из лагеря мы возвращаемся. Мы оставляем эпизод со стульями, потому что он очень интересный. Педагоги по вокалу разбирают финалистов и готовят их уже непосредственно к прямым эфирам, но о том, как начинался ФАКТОР.BY, зрители канала "Беларусь 1" могут наблюдать уже с 14 октября. С 14 октября мы анонсируем старт дневников "ФАКТОР.BY".

Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу "ФАКТОР.BY"