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Более тысячи заявок поступило на участие в вокальном шоу "ФАКТОР.BY"

Прием заявок на вокальное шоу ФАКТОР.BY закрыт. Продюсерская группа собрала более тысячи заявок на участие.

Из них 504 пришли онлайн с видеозаписями, еще 541 потенциальный участник решил спеть вживую на прослушивании и показать свои таланты экспертам воочию.

На протяжении 8 дней с утра работала большая команда шоу - от администраторов до профессионального жюри. Приглашали всех, кто старше 16 и 60. Напомним, для возрастной категории 60+ весной на канале "Беларусь 1" будет запущен отдельный проект. Что же касается "ФАКТОР.BY" для тех, кто уже получил паспорт и старше, первые эпизоды шоу можно будет увидеть уже в октябре.

У нас будет тренировочный лагерь, у нас будут концерты, но там еще будет ряд испытаний, и до концерта дойдет гораздо меньше участников, чем это было в прошлом году. И уже из лагеря мы возвращаемся. Мы оставляем эпизод со стульями, потому что он очень интересный. Педагоги по вокалу разбирают финалистов и готовят их уже непосредственно к прямым эфирам, но о том, как начинался ФАКТОР.BY, зрители канала "Беларусь 1" могут наблюдать уже с 14 октября. С 14 октября мы анонсируем старт дневников "ФАКТОР.BY".
Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу "ФАКТОР.BY"

Шоу откроется сериями телекастингов. Их, к слову, будет меньше, чем в прошлом году. Зато будет больше прямых эфиров - это самая волнительная и зрелищная часть проекта, когда нервы у зрителей и участников на пределе. Кто же на этот раз окажется в шоу, узнаем на "Беларусь 1" - заветные приглашения совсем скоро найдут своих героев.

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