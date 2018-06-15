Болельщики продолжают прибывать на чемпионат мира по футболу

Более полутора тысяч фанатов уже въехали транзитом в Россию через Беларусь в рамках безвизового соглашения. Это гости из 68 стран, среди них большее число болельщиков из Перу, Аргентины и США. Накануне вечером группа из 54 туристов прошла пограничный контроль в Бресте. Они следовали на поезде Варшава - Москва.

Чемпионат мира по футболу, напомним, проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: "На сегодняшний день государственную границу Республики Беларусь пересекло более 1740 болельщиков, которые направляются на чемпионат мира по футболу в Российскую Федерацию. Из этого числа 1680 граждан следовали на въезд и 61 на выезд из Беларуси. Причем только за последние сутки оформлено почти 850 лиц, следующих в таком особом порядке. Организованные группы болельщиков могут пересечь границу по отдельному коридору. Общее время их оформления в автодорожных пунктах пропуска не должно превышать 15 минут. Пограничная служба готова к последующему увеличению потока болельщиков. На необходимых направлениях сформированы резервы дополнительных сил".