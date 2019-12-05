Болгария выделит средства на продвижение в Беларуси своих курортов

Пиар болгарского турпродукта в нашей стране включит в себя рекламные туры для журналистов, семинары и, возможно, наружную рекламу. Стоит отметить, согласно данным Национального статистического комитета, Болгария по итогам прошлого года вошла в топ-5 по популярности среди белорусских туристов. В прошлом году наши путешественники чаще всего выбирали для отдыха Египет, Турцию и Украину, Болгария была лишь на четвертом месте, на пятом - Россия.