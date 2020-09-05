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Болгарский политик Пламен Пасков: О пустых обещаниях и последствиях

За мирный курс нашей страны выступает абсолютное большинство белорусов. И навязывать чужое мнение, особенно извне, не надо. Однако многие зарубежные политики все равно продолжают настойчиво погружаться в белорусские процессы, как будто не замечают проблем собственных. Например, прежде чем призывать к приватизации, нужно сначала обратиться к своему, причем неположительному опыту. Так считает болгарский политик Пламен Пасков.

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