Болгарский политик Пламен Пасков: О пустых обещаниях и последствиях

За мирный курс нашей страны выступает абсолютное большинство белорусов. И навязывать чужое мнение, особенно извне, не надо. Однако многие зарубежные политики все равно продолжают настойчиво погружаться в белорусские процессы, как будто не замечают проблем собственных. Например, прежде чем призывать к приватизации, нужно сначала обратиться к своему, причем неположительному опыту. Так считает болгарский политик Пламен Пасков.



