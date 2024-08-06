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Болгарское консульство в Минске остановило прием заявлений на шенгенскую визу до 16 августа
Болгарский консульский отдел в Минске временно приостанавливает работу с гражданами по техническим причинам, сообщает БЕЛТА.
В частности, с 1 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений граждан на получение единых шенгенских виз типа "С".
С 9 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений граждан на получение национальных виз типа "Д".
Кроме того, с 9 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений на выдачу болгарских личных документов, поданных болгарскими гражданами, проживающими за рубежом; а также прием документов на заверение и легализацию для болгарских и иностранных граждан.
В период 9-16 августа только в экстренных и гуманитарных случаях будут осуществляться прием заявлений и выдача временных паспортов, а также заверение доверенностей и деклараций.
Фото: БЕЛТА
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