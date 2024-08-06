Болгарское консульство в Минске остановило прием заявлений на шенгенскую визу до 16 августа

Болгарский консульский отдел в Минске временно приостанавливает работу с гражданами по техническим причинам, сообщает БЕЛТА.

В частности, с 1 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений граждан на получение единых шенгенских виз типа "С".

С 9 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений граждан на получение национальных виз типа "Д".

Кроме того, с 9 по 16 августа включительно приостанавливается прием заявлений на выдачу болгарских личных документов, поданных болгарскими гражданами, проживающими за рубежом; а также прием документов на заверение и легализацию для болгарских и иностранных граждан.

В период 9-16 августа только в экстренных и гуманитарных случаях будут осуществляться прием заявлений и выдача временных паспортов, а также заверение доверенностей и деклараций.

