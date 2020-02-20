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Болит шея, немеет рука - дело в подушке. Как выбрать плавильную подушку?
По утрам после сна шея болит, рука немеет. Что делать?
Могут быть проблемы с шейным отделом позвоночника. Неудобное положение на подушке приводит к ущемлению нервных корешков. Это могут быть и сосудистые изменения. Вроде позвоночник лежит нормально, но некоторая игра сосудов может нарушать кровоснабжение руки, она немеет. Может, неправильно спите, неправильное положение или подушка.
Как выбрать подушку?
Ложимся, кладем голову на подушку и проверяем тонус мышц. Если мышцы напряжены, не подходит.
Если человек спит на спине или на животе, ему нужна более низкая подушка, чем при сне на боку.
Если выбрали неправильно, позвоночник изогнут. А если правильно, лежит ровно.
Как вы спите? На боку, на спине, на животе?
Разные варианты - разные подушки. Линия позвоночника должна быть не нарушена.
• На боку - подойдет такая форма с подшейными валиками разной высоты (изогнутая). Если предпочитаете спать на боку, высота подушки должна соответствовать ширине плеча. Чтобы узнать ширину своего плеча, с помощью линейки или сантиметровой ленты нужно измерить отрезок от точки основания шеи до плечевой точки. Если подушка очень высокая, нарушается конфигурация шейных позвонков. И наоборот, если подушка слишком низкая, это может тоже приводить к болям в шее и нарушать сон.
• Если на спине - классическая форма. Подушка должна быть достаточно высокой. Никогда на подушке не должны лежать плечи. Подушка должна поддерживать голову и шейный отдел.
• Если вертитесь - классическая.
• На животе вообще спать нежелательно. Но если уж никак иначе, вам нужна мягкая подушка.
Важно отметить, что высота подушки зависит еще и от жесткости матраса. При жестком матрасе подушка должна быть выше, при мягком - ниже.
Какой наполнитель подушки?
Наполнитель и материал подушки - важный параметр, на который следует обратить внимание при ее выборе. Именно от их свойств в полной мере зависит поддерживающая способность подушки, а также способность обеспечивать правильное положение позвоночника во время сна.
Самыми качественными наполнителями считаются латекс, анатомическая пена, пена с памятью формы. Именно они обеспечивают хорошую поддержку головы и имеют отличные эксплуатационные характеристики более продолжительное время. Подушки из пуха, пера, гречневой лузги, синтепона и других мягких наполнителей в меньшей степени поддерживают шейный отдел позвоночника, так как имеют свойство сминаться. Кроме того, такие подушки рекомендуется менять 1 раз в полгода, так как в них могут образовываться аллергены и болезнетворные организмы.
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