Больница № 4 г. Гомеля вышла из "красной зоны"

Полную дезинфекцию уже прошла Гомельская клиническая больница № 4. Первый пациент с коронавирусом поступил сюда еще в апреле прошлого года. Тогда ее перепрофилировали целиком. Мощность учреждения - более 270 мест. В наличии 8 аппаратов ИВЛ. За это время здесь от коронавируса вылечили 4,5 тысячи человек. 600 из них прошли лечение в реанимации. За третью волну медицинскую помощь в больнице получили 800 пациентов. Последние несколько выписаны сегодня. За последние сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187.