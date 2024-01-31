Больница скорой медицинской помощи на протяжении 45 лет борется за жизни людей

Их миссия вот уже на протяжении 45 лет - бороться за жизни людей. Врачи больницы скорой медицинской помощи круглосуточно принимают больных из Минска и не только. А на принятие решений, от которых зависит чья-то жизнь, у специалистов, как правило, - считанные секунды.

О помощи в режиме нон-стоп - репортаж Виктории Шарковой.

"Папа, я тебя люблю" - детский рисунок с сердечком и такими словами висит возле кровати молодого мужчины. Попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Вдохнул взвесь металлов. Дышать самостоятельно он не может. Сейчас его жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. На аппарате ЭКМО пострадавший уже более 100 дней. Эту методику в БСМП внедрили недавно. Аппарат насыщает кровь кислородом, что позволяет дать время для восстановления собственной функции легких либо сердца.

Наш пациент в сознании. В настоящий момент с ним работает массажист и инструктор ЛФК, который восстанавливает нашего пациента. Несмотря на то, что все его жизненные функции замещаются аппаратами. Пациент в сознании, он с нами беседует, к нему приходят родственники, которые поддерживают его в этой ситуации. Ольга Решетняк, заместитель главврача клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

История всех болезней начинается именно отсюда, с приемного отделения. Поток людей здесь не прекращается ни на минуту. БСМП - единственное в стране отделение сочетанной травмы. Сюда поступают пациенты, у кого одновременно повреждены конечности, головной мозг и внутренние органы.

В сутки к нам поступают от 250 до 300 человек. За год это составляет около 70 тыс. пациентов. 45 % из этих больных госпитализируется - это составляет 35 тыс. больных. Оставшуюся часть мы отправляем на амбулаторный этап или перевозим его в другие учреждения при необходимости. Мария Кузнецова, заведующая приемным отделением клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

Пока медики разбираются с одними, бригады неотложки доставляют новых больных. Часто люди обращаются сами или по направлению поликлиники. Один из них - пациент с подозрением на инфаркт миокарда. Чтобы он не развился, из приемного отделения пострадавшего направляют прямиком в операционную. Так, был найден тромб и успешно извлечен. И таких примеров спасения тысячи.

В нашей клинике пролечивается около 4,5 тыс. пациентов с инфарктами и более 2,5 тыс. пациентов с инсультами. Многие из них пройдут через этот кабинет. Например, за прошлый год сделано 1,5 тыс. таких исследований, во время которых установлено почти 1,6 тыс. стентов пациентов.

Это самое большое операционное отделение не только в Минске, но и во всей Беларуси. В 20 операционных ежедневно проводят более 50 хирургических вмешательств, и большая часть из них - экстренные.

Зачастую лечение таких пациентов требует и переливания крови. В БСМП есть Городской центр трансфузиологии, где хранится достаточное количество компонентов крови. Это делает клинику автономной при чрезвычайной ситуации.

Ежесуточно работают как минимум 4-5 операционных только для экстренных операций. Есть помощь при нейрохирургических ситуациях - 2 операционные. Помощь при проблемах желчевыводящей системы, желчные пузыри, есть помощь при травмах, травматологические операционные - их 4. Владимир Маслов, заведующий операционным отделением клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

Чтобы работать в БСМП, надо быть максимально компетентным и сконцентрированным врачом. Коллектив здесь именно такой, а попасть в него непросто, поделилась главврач больницы Ольга Светлицкая. Она же - член межведомственной группы, созданной по поручению Президента. Тогда одним из основных поручений по наведению порядка в отрасли было устранение проблемы кадров и должная работа врачей на селе.

Мы посетили 150 учреждений. Конечно, обращают на себя внимание талантливые доктора, которые хотят учиться, и члены мониторинговой группы, работая в разных регионах. Приглашают этих коллег для обучения на своих клинических базах. Зачастую это очень меняет и взгляды на современную медицину. Подтягивает этих докторов в сторону высоких технологий, и, конечно, это приводит к улучшению медицинской помощи в регионах. Ольга Светлицкая, главврач клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска