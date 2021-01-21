ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Больницы Беларуси постепенно начинают работу в обычном режиме

Больница № 3 в Гродно возвращается к обычному графику работы после лечения пациентов с COVID. В особом режиме клиника работала с 1 октября, были перепрофилированы 4 отделения на 230 коек. На протяжении этого времени помощь здесь получили более тысячи больных коронавирусом. В последние дни таких пациентов были единицы.

25 января 2-й роддом вернется к плановому приему пациентов

К привычной работе возвращается и 2-й столичный роддом. Ожидается, что уже 25 января здесь снова начнут принимать будущих мам. Напомним, в конце года это учреждение было перепрофилировано под прием пациентов с COVID. Сейчас здесь проходит масштабная санитарная обработка. Помогают медикам и военные из батальона радиационной, химической и биологической защиты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все