Больницы Беларуси постепенно начинают работу в обычном режиме

Больница № 3 в Гродно возвращается к обычному графику работы после лечения пациентов с COVID. В особом режиме клиника работала с 1 октября, были перепрофилированы 4 отделения на 230 коек. На протяжении этого времени помощь здесь получили более тысячи больных коронавирусом. В последние дни таких пациентов были единицы.

К привычной работе возвращается и 2-й столичный роддом. Ожидается, что уже 25 января здесь снова начнут принимать будущих мам. Напомним, в конце года это учреждение было перепрофилировано под прием пациентов с COVID. Сейчас здесь проходит масштабная санитарная обработка. Помогают медикам и военные из батальона радиационной, химической и биологической защиты.