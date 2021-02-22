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Больницы Беларуси продолжают возвращаться к обычному режиму работы
Этому способствует и стабилизация обстановки с коронавирусом. Медики отмечают уменьшение пациентов с COVID-19. Так, например, в Брестской областной клинической больнице из "красной зоны" вышли уже шесть из восьми отделений. Из Бреста Мария Тройнич.
Гематологическое отделение Брестской областной клинической больницы возвращается к нормальной работе. "Красная зона" снова стала "зеленой". Еще несколько недель назад в этих палатах лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Были заняты все 40 коек. К такой ситуации врачи оказались готовы: по проекту в отделении есть закрытые боксы и кислородные консоли - все необходимое для того, чтобы оказывать помощь даже тяжелым пациентам.
На штатный режим работы перешли еще пять отделений больницы. И уже оказывают помощь по своему профилю.
Кислородная фабрика работает в Бресте
В каждом боксе есть несколько кислородных точек. Чтобы бесперебойно обеспечивать пациентов кислородом, на территории больницы оборудовали целую фабрику: так медики называют кислородный концентратор. Станция находится в отдельном здании. Там установлены модули, которые делают кислород из воздуха. Мощности концентратора хватает, чтобы обеспечить всю больницу. Благодаря станции учреждение не зависит от внешних поставок кислорода. А еще техника упрощает работу персоналу, которому не нужно перевозить тяжелые баллоны. Весь кислород подается в отделения под землей. Система работает круглосуточно и почти в автономном режиме.
Пациентов с коронавирусом стало меньше
Как отмечают медики, у второй волны коронавируса есть свои особенности. Стало больше пациентов с тяжелым течением болезни.
Шумилинская ЦРБ вернулась к привычному ритму работы
Из “красной зоны” поэтапно выводили и Шумилинскую районную больницу, исходя из эпидситуации в регионе. Уже неделю врачи, медсестры, санитары работают в привычном ритме. Все койки в отделениях для профильных пациентов.
Светлана Линкевич, заместитель главврача Шумилинской центральной районной больницы:
"Все отделения начали работать в плановом режиме, открылись госпитализации для пациентов. Безусловно, не только мы, но и пациенты ждали плановых госпитализаций, чтобы продолжить свое лечение. Мы смотрели за количеством поступающих пациентов и принимали решение о выводе некоторых отделений".
Первый опыт борьбы с коронавирусом в Шумилино получили еще в апреле прошлого года, когда о болезни было известно немного. Ко второй волне было время подготовиться. Медики были полностью обеспечены СИЗами, а пациенты лекарствами.
Соблюдение мер профилактики
По словам врачей, расслабляться еще рано. Ведь впереди прогнозируемый сезонный подъем острых респираторных заболеваний. Поэтому к масочному режиму, правилам гигиены и дистанцированию нужно относиться также ответственно. Всем без исключения.
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