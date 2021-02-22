Больницы Беларуси продолжают возвращаться к обычному режиму работы

Этому способствует и стабилизация обстановки с коронавирусом. Медики отмечают уменьшение пациентов с COVID-19. Так, например, в Брестской областной клинической больнице из "красной зоны" вышли уже шесть из восьми отделений. Из Бреста Мария Тройнич.



Гематологическое отделение Брестской областной клинической больницы возвращается к нормальной работе. "Красная зона" снова стала "зеленой". Еще несколько недель назад в этих палатах лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Были заняты все 40 коек. К такой ситуации врачи оказались готовы: по проекту в отделении есть закрытые боксы и кислородные консоли - все необходимое для того, чтобы оказывать помощь даже тяжелым пациентам.





На штатный режим работы перешли еще пять отделений больницы. И уже оказывают помощь по своему профилю.

Кислородная фабрика работает в Бресте



В каждом боксе есть несколько кислородных точек. Чтобы бесперебойно обеспечивать пациентов кислородом, на территории больницы оборудовали целую фабрику: так медики называют кислородный концентратор. Станция находится в отдельном здании. Там установлены модули, которые делают кислород из воздуха. Мощности концентратора хватает, чтобы обеспечить всю больницу. Благодаря станции учреждение не зависит от внешних поставок кислорода. А еще техника упрощает работу персоналу, которому не нужно перевозить тяжелые баллоны. Весь кислород подается в отделения под землей. Система работает круглосуточно и почти в автономном режиме.

Пациентов с коронавирусом стало меньше



Как отмечают медики, у второй волны коронавируса есть свои особенности. Стало больше пациентов с тяжелым течением болезни.

Шумилинская ЦРБ вернулась к привычному ритму работы

Из “красной зоны” поэтапно выводили и Шумилинскую районную больницу, исходя из эпидситуации в регионе. Уже неделю врачи, медсестры, санитары работают в привычном ритме. Все койки в отделениях для профильных пациентов.

Светлана Линкевич, заместитель главврача Шумилинской центральной районной больницы:

"Все отделения начали работать в плановом режиме, открылись госпитализации для пациентов. Безусловно, не только мы, но и пациенты ждали плановых госпитализаций, чтобы продолжить свое лечение. Мы смотрели за количеством поступающих пациентов и принимали решение о выводе некоторых отделений".

Первый опыт борьбы с коронавирусом в Шумилино получили еще в апреле прошлого года, когда о болезни было известно немного. Ко второй волне было время подготовиться. Медики были полностью обеспечены СИЗами, а пациенты лекарствами.

Соблюдение мер профилактики

