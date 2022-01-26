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Медучреждения Минска готовы к работе в условиях подъема заболеваемости COVID-19

По две прививки от ковида сделали уже более 46 % белорусов. Около сотни человек в день вакцинируют только в пятой поликлинике Минска. С собой необходимо иметь только паспорт. Активно идет вакцинация и подростков. Продолжается и ревакцинация.

Вместе с тем больницы и поликлиники Минска подготовились к работе в условиях подъема заболеваемости COVID. Активно укомплектовываются экспресс-тестами, дополнительными кислородными концентраторами.

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