Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы

Так, уже возобновили плановую госпитализацию пациентов в онкологическом диспансере. В ближайшие дни врачи приступят к операциям, а на следующей неделе здесь начнут принимать больных по всем профильным направлениям. Как сообщили в Минздраве, возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно - пока заболеваемость коронавирусом не будет сведена к нулю. Кстати, с каждым днем и все больше белорусов с диагнозом COVID-19 возвращаются к привычной жизни. Даже самые тяжелые пациенты, пожилые, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями восстанавливаются и идут на поправку. О том, как наши врачи держат руку на пульсе каждого белоруса, расскажет Александр Лучонок.



Крик ребенка и слова акушера "у вас девочка"- все, что услышала 34-летняя Анастасия Ломпик после тяжелых родов. Чтобы младенец сделал первый вдох, трудилась целая бригада врачей: хирурги, акушеры, анестезиологи и все в средствах индивидуальной защиты. Женщине делали кесарево.



Ребенок родился здоровый. А вот у мамы были осложнения. Причина - COVID-19. После родов состояние пациентки постоянно ухудшалось. 11 дней провела на ИВЛ. Но медики не опускали руки. И вот теперь после курса лечения и регулярных процедур, наконец, она дышит полной грудью.







COVID-19 у большинства беременных протекает в легкой форме

В 6-й больнице Минска с середины апреля принимают беременных пациенток с подтвержденной COVID-инфекцией. Здешние специалисты говорят: сложные случаи, как у Анастасии, скорее редкость. В основном женщины в положении переносят болезнь легко. Инфекция матери, по словам акушеров, ребенку не передается.





Уникальные случаи выздоровления

А это уже госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Здесь лечат пожилых пациентов. Так было всегда. И мало что изменилось, когда больница стала инфекционной. Из трехсот человек 40 старше 80 лет. Да, возраст влияет на течение болезни, но это совсем не приговор, признаются медики. Правда, дополняют: в таком случае важно действовать в тандеме.

И это еще одно подтверждение - методы лечения белорусские врачи выбрали верные. Сегодня большинство пациентов на ИВЛ отлучаются от искусственных легких, начинают дышать без дополнительной поддержки.





Хирургический корпус онкологического диспансера. Еще на прошлой неделе вход сюда был строго органичен. Принимали пациентов только с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако сегодня это абсолютно безопасная (если хотите, чистая) зона. Буквально за несколько дней в здании избавились от ненужных теперь шлюзов, переоборудовали палаты, а тех, кто не успел окончательно выздороветь, перераспределили в другие больницы города.

Сегодня здесь уже вовсю идет плановая госпитализация профильных пациентов. Из нестандартных процедур на входе только измерение температуры и масочный режим в палатах. В остальном все, как до пандемии. Елизавета Федоровна сюда поступила утром. Сейчас ее активно готовят к операции по удалению щитовидной железы.

В этом отделении пока чуть больше десятка пациентов. Часть палат пустует. Выйти к полной загрузке корпуса планируют буквально за несколько дней. А затем перераспределят в другие больницы города пациентов из соседнего радиологического корпуса.





Возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно в зависимости от эпидобстановки