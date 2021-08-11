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Больницы центрального региона Беларуси пополнят более тысячи новых кадров
Больницы центрального региона пополнились молодыми специалистами. Фельдшеры, медсестры, врачи ультразвуковой диагностики прибыли на свои первые рабочие места. Планируется, что в этом году коллективы больниц пополнят более тысячи новых кадров.
В целом в области более 5 с половиной тысяч врачей и 15 тысяч медработников среднего звена. Светлана Чернова встретилась с теми, кто начинает свой профессиональный путь.
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