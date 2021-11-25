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Больницы возвращаются к штатному режиму работы

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. За последние сутки в Беларуси не зафиксирован существенный прирост заболевших, а вот число выздоровевших значительно увеличилось. Больницы продолжают выход из красной зоны - учреждения проходят комплексную санобработку и возобновляют работу с плановыми пациентами. Николай Скинтиян продолжит тему.

Стаж почти 30 лет. Медсестра Гомельского областного онкодиспансера Ирина Захарченко не побоялась переключиться с профильной работы на борьбу с ковидом. Работала каждый раз, когда диспансер входил в красную зону.

Было очень тяжело, было тяжело морально, было тяжело физически. Это может понять только тот человек, который прошел через это. Первые дни было очень суетно. Конечно, приятно, когда все закончилось, но мы понимаем, что надо быть на чеку и если, не дай бог, повторится такая же ситуация, мы сделаем еще лучше, чем мы сделали в этот раз.
Ирина Захарченко, медсестра-анестезист Гомельского областного клинического онкодиспансера

Гомельский областной клинический онкодиспансер проходит санобработку

Областной онкодиспансер пережил 1-ю, 2-ю и 4-ю волны. Последняя стала самой сложной - учреждение перепрофилировали на два месяца.

Такой нагрузки в больнице еще не было. Впервые за все волны в онкодиспансере появилась реанимация. Все 9 коек находились здесь - в оперблоке.



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Кроме них ввели 10 коек интенсивной терапии, 100 точек кислорода - 90 стационарных и 10 концентраторов. Всего за ковидный период через диспансер прошло более 800 пациентов. В больнице 512 коек - для инфицированных выделили 180. Остальные продолжали работать в штатном режиме.

Дмитрий Лось, главврач Гомельского областного клинического онкодиспансера:

Объем и качество медпомощи для онкопациентов не уменьшились. Количество операций уменьшилось, но вся помощь онкологическая оказывалась в полном объеме. С завтрашнего дня все наши койки будут оказывать помощь пациентам онкологического профиля. А с понедельника уже начнутся плановые операции на этом корпусе.
Ирина Захарченко, медсестра-анестезист Гомельского областного клинического онкодиспансера

Смолевичская ЦРБ постепенно выходит из красной зоны

Любовь Данилова из Смолевичей страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в помощи медиков нуждается стабильно два раза в год, находится под наблюдением врачей районной больницы. Непростая эпидситуация не повлияла на ход лечения.

Кардиологическое отделение в Смолевичкой центральной районной больнице заработало в штатном режиме совсем недавно. Ранее медики этого профиля помогали в лечении ковидных пациентов. Сейчас, когда таких стало гораздо меньше, врачи вернулись к привычной работе.

Мы приняли решение в первую очередь открыть кардиологию. Поэтому на сегодняшний день развернуто кардиологическое отделение на 30 коек. Кардиология сегодня после ковидной инфекции очень востребована для пациентов.
Наталья Колесникова, главная медсестра Смолевичской центральной районной больницы

Сейчас в Смолевичской ЦРБ поэтапно выводят из красной зоны хирургический корпус. Отделение возобновит плановую работу, когда выпишется последний пациент с диагнозом COVID-19.

На сегодняшний день есть тенденция к снижению заболеваемости. Это мы ощущаем по нашему госпиталю, по нашему стационару. Мы уже сократили из 128 коек 36 и до конца месяца рассматриваем вопрос о сокращении еще 25 коек.
Александр Мысливчик, замглавврача Смолевичской центральной районной больницы

Планируется, что уже к 1 декабря в больнице останется не более 50 коек для пациентов с коронавирусом.

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