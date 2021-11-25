Больницы возвращаются к штатному режиму работы

Было очень тяжело, было тяжело морально, было тяжело физически. Это может понять только тот человек, который прошел через это. Первые дни было очень суетно. Конечно, приятно, когда все закончилось, но мы понимаем, что надо быть на чеку и если, не дай бог, повторится такая же ситуация, мы сделаем еще лучше, чем мы сделали в этот раз.

Ирина Захарченко, медсестра-анестезист Гомельского областного клинического онкодиспансера