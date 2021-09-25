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Больницы вынуждены перепрофилировать отделения под пациентов с COVID-19
Сегодня новый вызов человечеству. Четвертая волна COVID накрывает мир. Теперь важно приложить усилия, чтобы она не стала девятым валом. Рост заболеваемости фиксируют во всем мире, а врачи без устали напоминают, что врага не стоит недооценивать. Важно соблюдать элементарные санитарные требования, а ключевым средством профилактики заболевания является вакцинация. Медики Беларуси, как и в прошлые волны коронавируса, на передовой. Учреждения здравоохранения переходят на работу в условиях подъема заболеваемости. Больницы разворачивают дополнительные койки. Из красной зоны репортаж Юлии Рубцовой.
Ежедневно через приемное отделение 1-й больницы Минска проходит по 12 человек с COVID-19. Здесь уже перепрофилировали под инфекционные 2 кардиологических и 1 ревматологическое отделение. В каждом оборудовали по 60 мест. Пока они заполнены не все, но темпы не дают поводов расслабляться.
Прививка против коронавируса снижает риск тяжелого течения болезни
В таком усиленном режиме больница № 1 Минска работает уже 2 недели. За это время сюда поступило 260 пациентов с COVID-19. Только 12 из них были провакцинированы. Из этих 12 человек лишь один оказался на койке реанимации.
В красной зоне у пациентов нет сомнений в надобности вакцинации. Здесь, в палате, где лечатся 6 человек, легче всего болезнь протекает вот у этого мужчины. Он единственный привитый против COVID-19.
Результат несерьезного отношения к болезни. Восьмой день мужчина подключен к кислородной точке. Болезнь накрыла буквально за сутки. После выздоровления сразу сделает антиковидный укол, признается мужчина.
Уже на старте четвертой волны медики ощутили силу вакцинации. Все, кто был привит и оказался в стационаре, это, скорее, переносчики инфекции. Заболевание сопровождается незначительными респираторными симптомами - насморк и небольшая температура. Ни у одного из привитых не обнаружено тяжелого течения и пневмонии.
Четвертая волна не щадит молодежь
В данную осень, если сравнивать с предыдущей пандемией, заболевание протекает с высокой температурой, длительным лихорадочным синдромом. Тяжелее протекает, чем обычно. В этот раз молодежи у нас поступает значительно больше. Они долго лихорадят, дыхательная недостаточность встречается часто.
В 9 столичных больницах лечат пациентов с COVID-19
Медики ежедневно ведут мониторинг ситуации. Сегодня в стране перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медпомощью пациентов с COVID-19. Хватает и кадров, и средств защиты, и медоборудования. В каждой области и Минске предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда. В столице сегодня развернуто порядка 3 тысяч коек под пациентов с COVID 19 в девяти больницах. В целом подготовленный коечный фонд готов к лечению более 17 тысяч пациентов.
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