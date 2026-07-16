Болота вместо дорог: как советские войска сломали "белорусский балкон" во время операции "Багратион"

Освобождение Гродно стало важнейшим этапом на пути к полному изгнанию врага с белорусской земли. Уже на следующий день после этого советские войска пересекли границу с Польшей. Вермахт получил такой удар, от которого так и не смог оправиться.

Ликвидация "белорусского балкона" - цель операции "Багратион"

О стратегическом масштабе операции "Багратион" красноречиво говорит состав советских войск: 4 фронта, 15 общевойсковых и 2 танковые армии. Боевой состав частей и подразделений насчитывал 1 млн 400 тыс. человек. Главной задачей было устранение "белорусского балкона".

Атака через непроходимые болота стала ключом к успеху

Штурмовать позиции противника в этих местах - дело буквально гиблое, ведь вокруг одни топи и болота. На немецких картах они были помечены штриховкой "непроходимые территории". Рокоссовский не сомневался: атаковать противника нужно было именно здесь. Двумя ударами Белорусских фронтов.

Алла Сахвон, завфилиалом Светлогорского историко-краеведческого музея "Операция "Багратион":

"При замерах инженерными войсками глубина болота доходила до 2,5 м. Местные жители подсказали, где болото более устойчиво, и военные начали строить инженерное сооружение".

Гродно отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Предстоящее покорение болот требовало особой подготовки. Каждого "тяжеловеса" снабдили фашинами, бревнами и специальными треугольниками для преодоления широких рвов. Так, советским танкам под командованием генерала Батова оказалась не страшна грязь.

Георгий Невдах, директор Светлогорского историко-краеведческого музея:

"Батов писал в своих мемуарах: один из местных жителей сказал ему, что переходил эти болота в макроступах. И тогда у нашего командования появилась идея, что операцию стоит начинать с болот, где немец совершенно не ждет".

Успех наступательной операции оказался феноменальным

Успех наступательной операции оказался феноменальным. 25 июня была окружена, а затем ликвидирована витебская группировка противника в составе пяти дивизий. 29-го числа был освобожден Бобруйск, где фашисты потеряли 50 тыс. человек. 1 июля враг был изгнан из Борисова.

Георгий Невдах:

"Действительно, операция была успешной, потому что она началась там, где ее не ждали. И это доказательство военного искусства советского командования".

А уже 3 июля 1944-го был освобожден Минск, что стало результатом того самого огненного вала, который обрушился на врага утром 23 июня под Витебском и в районе Бобруйска. Это был финальный удар первого этапа стратегической операции "Багратион".