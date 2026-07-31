Большая реконструкция: Пищаловский замок станет туристическим объектом

Реконструкция Пищаловского замка выходит на новый этап. Главная задача для строителей - сохранить фундамент и вернуть фасадам сооружений исторический облик. Уже снесено 17 ветхих сооружений, которые не прошли проверку временем. Также разобраны старые сети и закреплены аварийные участки.

Объект имеет 200-летнюю историю и является историко-культурной ценностью. В планах - превратить его в туристическую достопримечательность.

"Комплекс станет одной из жемчужин туристического Минска, поскольку действительно применен комплексный подход к изменению функционального назначения этих зданий и сооружений. Здесь появятся объекты общественного питания, музейная экспозиция и многофункциональные офисные пространства, которые можно будет трансформировать под любые события. Также на большой площади планируется проводить массовые мероприятия", - рассказал директор предприятия "Мінская спадчына" Александр Яцко.

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома:

"Сегодня в Минске проводится большая работа по вовлечению в хозяйственный оборот территорий, которые используются недостаточно эффективно. Пищаловский замок является как раз историко-культурной ценностью. Мы не могли его просто снести и что-то на этом месте другое построить. Поэтому данный объект должен существовать! Мы видим, насколько он действительно оригинальный и красивый. Он даже сегодня, еще в нереконструированном состоянии, притягивает к себе огромный интерес".

Пищаловский замок - далеко не единственный объект в портфолио Стройтреста № 1. Так, вторую жизнь обрели кинотеатр "Победа" и объекты в Лошицком усадебном комплексе, восстановлены Минская городская ратуша и здание концертного зала "Верхний город".