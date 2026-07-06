Большая стройка в центре Минска: специалисты реконструируют мост через Свислочь

Масштабная реконструкция моста через Свислочь началась 6 июля в Минске. Строители приступили к демонтажу покрытия. У объекта останется прежний внешний вид, однако будут полностью заменены внутренние несущие конструкции, обновлены пешеходные и велосипедные связи. Специалисты будут работать оперативно, чтобы сдать объект как можно быстрее. При этом на время ремонта водителям предложат использовать объездные маршруты.

В самом сердце Минска, вблизи площади Победы, происходит масштабная реконструкция моста через реку Свислочь. Отбойными молотками специалисты убирают верхний слой асфальта, а после приступят непосредственно к демонтажу пролетных строений, бетонных балок.

Специалисты убирают верхний слой асфальта на мосту через Свислочь

"Выполняется демонтаж цементобетонного покрытия. Работает фреза, открываем несущие конструкции. Рассчитываем, что за сегодня мы должны произвести полный демонтаж всего цементобетона и получить доступ к основным пролетным строениям. Для определения технического состояния всех пролетных строений будут привлечены специалисты. На основании их рекомендаций будут проводиться восстановительные работы", - рассказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

Он также добавил, что на путепроводе предусмотрена полная замена всех слоев дорожной "одежды", восстановление гидроизоляции, ремонт тротуаров и перильного ограждения. Перильное ограждение будет восстановлено с сохранением историко-культурной ценности - до первоначальных параметров, с удалением всех старых слоев краски. Также планируется заделка всех раковин в бетоне, ремонт боковых элементов, гранита и фасада. Завершающим этапом станет благоустройство с подключением подсветки и иллюминации.

Реконструкция моста через Свислочь

И при этом во время реконструкции сохранится движение общественного транспорта.

Как рассказал Юрий Супранович, директор ГП "Столичный транспорт и связь", весь общественный транспорт, в том числе маршрутки, будет двигаться по установленным схемам с соблюдением остановочных пунктов.

Автолюбители Минска, к слову, о перекрытии движения из-за ремонтных работ узнали заранее, подготовили альтернативные маршруты и относятся с пониманием к таким дорожным обстоятельствам. Безопасность движения прежде всего.

Еще один важный момент: нужно обращать внимание на схемы объездов. Сотрудники Госавтоинспекции постарались - добавили дополнительные стрелки левых поворотов, например, на улицу Захарова и на улицу Янки Купалы. В целом объезды будут осуществляться по первому и второму городскому кольцу.

Но, тем не менее, более детальные схемы нужно изучить на сайте Мингорисполкома. Сотрудники ГАИ просят автолюбителей пользоваться этими схемами, чтобы избежать заторных ситуаций, особенно в часы пик.