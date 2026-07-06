Большая стройка в центре Минска: специалисты реконструируют мост через Свислочь
Масштабная реконструкция моста через Свислочь началась 6 июля в Минске. Строители приступили к демонтажу покрытия. У объекта останется прежний внешний вид, однако будут полностью заменены внутренние несущие конструкции, обновлены пешеходные и велосипедные связи. Специалисты будут работать оперативно, чтобы сдать объект как можно быстрее. При этом на время ремонта водителям предложат использовать объездные маршруты.
В самом сердце Минска, вблизи площади Победы, происходит масштабная реконструкция моста через реку Свислочь. Отбойными молотками специалисты убирают верхний слой асфальта, а после приступят непосредственно к демонтажу пролетных строений, бетонных балок.
"Выполняется демонтаж цементобетонного покрытия. Работает фреза, открываем несущие конструкции. Рассчитываем, что за сегодня мы должны произвести полный демонтаж всего цементобетона и получить доступ к основным пролетным строениям. Для определения технического состояния всех пролетных строений будут привлечены специалисты. На основании их рекомендаций будут проводиться восстановительные работы", - рассказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.
Он также добавил, что на путепроводе предусмотрена полная замена всех слоев дорожной "одежды", восстановление гидроизоляции, ремонт тротуаров и перильного ограждения. Перильное ограждение будет восстановлено с сохранением историко-культурной ценности - до первоначальных параметров, с удалением всех старых слоев краски. Также планируется заделка всех раковин в бетоне, ремонт боковых элементов, гранита и фасада. Завершающим этапом станет благоустройство с подключением подсветки и иллюминации.
Реконструкция моста через Свислочь
И при этом во время реконструкции сохранится движение общественного транспорта.
Как рассказал Юрий Супранович, директор ГП "Столичный транспорт и связь", весь общественный транспорт, в том числе маршрутки, будет двигаться по установленным схемам с соблюдением остановочных пунктов.
Автолюбители Минска, к слову, о перекрытии движения из-за ремонтных работ узнали заранее, подготовили альтернативные маршруты и относятся с пониманием к таким дорожным обстоятельствам. Безопасность движения прежде всего.
Еще один важный момент: нужно обращать внимание на схемы объездов. Сотрудники Госавтоинспекции постарались - добавили дополнительные стрелки левых поворотов, например, на улицу Захарова и на улицу Янки Купалы. В целом объезды будут осуществляться по первому и второму городскому кольцу.
Но, тем не менее, более детальные схемы нужно изучить на сайте Мингорисполкома. Сотрудники ГАИ просят автолюбителей пользоваться этими схемами, чтобы избежать заторных ситуаций, особенно в часы пик.