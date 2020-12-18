Большая дискуссия о том, что волнует каждого, в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы"

Почему санкционная риторика - это путь в никуда для инициаторов такой политики. Медиаэксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня вновь обсуждают самые заметные события недели. Почему острие информационной атаки Запада на Беларусь пробивает и дальше на Восток? Как те, кто называют себя самыми демократичными, дискредитировали свои слова конкретными действиями? И почему только общими усилиями можно отстоять правду и справедливое мироустройство?