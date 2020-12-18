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Большая дискуссия о том, что волнует каждого, в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы"
Почему санкционная риторика - это путь в никуда для инициаторов такой политики. Медиаэксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня вновь обсуждают самые заметные события недели. Почему острие информационной атаки Запада на Беларусь пробивает и дальше на Восток? Как те, кто называют себя самыми демократичными, дискредитировали свои слова конкретными действиями? И почему только общими усилиями можно отстоять правду и справедливое мироустройство?
Большая дискуссия о том, что волнует каждого. Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".
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