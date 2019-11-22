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Большая политика и ее отражение в нашем информационном поле сегодня в "Клубе редакторов"

Тем временем свой рейтинговый капитал на парламентских выборах искали и акулы информационного поля. Причем продолжают это делать и по сей день.

А вот как у них это получается? И какие цели преследуют отдельные СМИ, однобоко комментируя нашу электоральную кампанию? В этом разбираются главные редакторы ведущих белорусских изданий, порталов и телеканалов. В фокусе внимания и самые "демократичные". Те, кто, заработав себе имя, так и не научился называть вещи своими именами.

Большая политика и ее отражение в нашем информационном поле. Всмотримся во все нюансы сегодня сразу после "Панорамы" в "Клубе редакторов".

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