Большая политика вмешалась в туристический сезон

Большая политика на этот раз вмешалась даже в туристический сезон. За экстренной посадкой самолета Ryanair, которая была совершена по всем международным правилам, последовал целый шквал санкций. Причем главным адресатом выбрали почему-то нашего национального авиаперевозчика. В пятницу ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты в своем воздушном пространстве и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах.



Но, тем не менее, васильки останутся в небе! Фраза стала крылатой во всех смыслах. На неделе Президент заявил, что Белавиа государство в беде не бросит и анонсировал всестороннюю поддержку. Впереди новые рейсы и новые маршруты. С 10 июня в Шереметьево наши самолеты будут летать 5 раз в неделю. Увеличится количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси.



Ну а ряд направлений для нас пока недоступны. Так уж получается, что от санкций страдают прежде всего простые люди. А с другой стороны - туристический бизнес тех стран, куда белорусы этим летом не долетят. И это только один из примеров, когда вводить ограничения не выгодно никому. Антон Малюта продолжит тему.



Такие истории сейчас у многих белорусов начинаются одинаково. Приехали, отдохнули, а вот вернуться домой уже большая проблема. Национальная авиакомпания рада бы помочь, но такая сейчас реальность: выполнить свои прямые обязательства можно лишь ценой длинных переговоров. Пока же туристы вынуждены рассчитывать только на самих себя. Это видео мы получили из Кипра.



Сейчас прорабатываются все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов из Кипра. В Белавиа заявили, что пытаются максимально помочь своим пассажирам. На неделе авиакомпания уже вернула домой часть туристов, которые застряли в Албании, Черногории и Тунисе. Рейс из этой североафриканской страны приземлился в Минске в ночь на субботу.



В туристической отрасли все не радужно уже второй год, а точнее, сезон подряд. Только начали восстанавливаться после пандемии - и вот авиаблокада. Туристы сдали билеты, а после просто решили поменять направления.