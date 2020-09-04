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Большая политика недели - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов"
Как наша страна оказалась в фокусе мирового интереса? Почему внутренние дела Беларуси так важны для внешних сил? А также - почему сами белорусы должны решать, в каком направлении двигаться дальше. Реформа конституции - одна из тем разговора.
Диалог Минска и Москвы: что значит серия двусторонних встреч на самом высоком уровне? Вникаем во все детали в "Клубе редакторов"сразу после "Панорамы".
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