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Большая политика недели - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов"

Как наша страна оказалась в фокусе мирового интереса? Почему внутренние дела Беларуси так важны для внешних сил? А также - почему сами белорусы должны решать, в каком направлении двигаться дальше. Реформа конституции - одна из тем разговора.

Диалог Минска и Москвы: что значит серия двусторонних встреч на самом высоком уровне? Вникаем во все детали в "Клубе редакторов"сразу после "Панорамы".

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