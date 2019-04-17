Большая работа по озеленению столицы продолжается

Чтобы к лету Беларусь засверкала новыми красками, добровольные участники зеленой акции трудятся каждый день. Большая работа по озеленению продолжается, и уже сейчас только в Минске высажено 45 000 деревьев - в это время в прошлом году цифры были в 5 раз меньше. Ежедневно на территории больниц, школ, интернатов и столичных дворов появляются сотни новых саженцев. О том, как готовят деревья к посадке, и о неравнодушных участниках проекта расскажет Юлия Гризунт.



Александр Давыдовский начал участвовать в зеленых акциях на первом курсе. Сейчас он уже затрудняется сказать, сколько деревьев посадил за последние три года, но гордо заявляет, что цифра давно перевалила за сотню. Да и сам процесс посадки уже дошел до автоматизма.



В день отсюда увозят около сотни саженцев. Для тех, кто приехал впервые, проходит инструктаж, как не повредить молодое дерево. Кстати, к озеленению может присоединиться каждый желающий белорус. Вне зависимости от возраста можно обратиться в районную организацию Союза молодежи - здесь помогут и с саженцами, и с инвентарем для работы.



Место выкопки деревьев выбрали неслучайно. На этой территории скоро построят газопровод - лес придется вырубить. Но общими силами 19 000 деревьев будут спасены и пересажены в Минске.



И это только с одного участка. Сейчас в Минске уже посадили 45 000 деревьев. В прошлом году на этот период было высажено в 5 раз меньше.



Накануне полсотни новых саженцев появились и на территории 11-й городской клинической больницы.



Сейчас проходит озеленение больниц, поликлиник, детских садов и школ. Следующие в очереди - интернаты и дома престарелых. Параллельно идет озеленение дворов. Это не только высадка деревьев. Неравнодушные жители города также устанавливают скамейки и благоустраивают детские площадки.



Идея таких семейных парков в том, чтобы каждая семья в округе посадила по одному дереву или кусту и ухаживала за ним. Продолжится зеленая акция до конца апреля. С небольшим перерывом на лето. А с приходом осени добровольцы вновь планируют взять в руки саженцы и лопаты, чтобы сделать столицу еще зеленее.