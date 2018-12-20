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Большая рождественская ярмарка откроется сегодня на Октябрьской площади

Большая рождественская ярмарка зашумит сегодня на столичной Октябрьской площади. Праздничная торговля в этом году будет представлена в новом формате. У главной новогодней ёлки установили стеклянные павильоны в виде сот - там можно будет купить новогодние игрушки, а также выпечку и горячие напитки. Еще одна праздничная локация и новогодняя ярмарка в этом году впервые развернется у Ратуши. Она начнет работу на выходных.

Там же будут проводить новогодние представления для всей семьи.

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