Большая рождественская ярмарка откроется сегодня на Октябрьской площади

Большая рождественская ярмарка зашумит сегодня на столичной Октябрьской площади. Праздничная торговля в этом году будет представлена в новом формате. У главной новогодней ёлки установили стеклянные павильоны в виде сот - там можно будет купить новогодние игрушки, а также выпечку и горячие напитки. Еще одна праздничная локация и новогодняя ярмарка в этом году впервые развернется у Ратуши. Она начнет работу на выходных.

