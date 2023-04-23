Почему "Большая семерка" хочет продлить зерновую сделку и помочь Украине - о тонкой политической игре Мария Петрашко

Польша получит компенсацию от ЕС. На этот раз убытки из-за украинского зерна. Почти 30 миллионов евро.

Непонятно, найдутся ли у Еврокомиссии возможности компенсировать всем убытки, и все убытки - почти полмиллиарда евро. Вводить ограничения еврочиновники умеют мастерски, вот и решили пока запретить импорт из "НедоЗалежной" зерно, фрукты, овощи, вино, мясо и прочее. Болгария и Румыния уже планируют присоединиться к бойкоту. С высоких трибун все, конечно, поддерживают украинцев. Но вот на деле - у каждого свои интересы. Кстати я лично считаю, что бойкот от Польши, той самой безграничной практически соседки, это опасный для Киева звоночек. Сегодня перестали церемониться с торговлей, а завтра, возможно, уже с территориями. Ведь своих претензий на украинские земли польские власти даже не скрывают. Ну да ладно.