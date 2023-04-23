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Почему "Большая семерка" хочет продлить зерновую сделку и помочь Украине - о тонкой политической игре Мария Петрашко
Страны "Большой" семерки поддержали продление и расширение зерновой сделки. Также они готовы оказать Киеву помощь в восстановлении объектов сельского хозяйства и разминировании угодий. Министры уверены, что такие действия принесут пользу жителям как развитых, так и развивающихся государств. Правда, до последних украинское зерно пока не доезжает - оседает в западных и бьет по европейским фермерам, которым сложно конкурировать на рынке с более дешевым украинским сырьем. Мария Петрашко о тонкой политической игре на зерне.
Народ требует хлеба и зрелищ. Да, только в этом году, зрелище, кажется, будет без хлеба, у нас по соседству. Сотни тысяч европейских фермеров Польши, Румынии, Болгарии и так далее протестуют, закидывая власти яйцами, навозом и претензиями.
Урожай-то вот-вот будет, да только девать его некуда и хранить особо негде. То есть труд и затраты впустую. А все благодаря солидарности с Украиной. Помните нашумевшую зерновую аферу, ой сделку. Когда западные страны до ужаса переживали за украинское зерно, вот, мол, как же его вывезти под пулями СВО, а то ведь Африка с голоду прям вымрет без украинского пшена, которого, кстати, не так уж много, чтобы Африку прокормить.
Так вот Африка выжила. Но зерна от "НедоЗалежной" так и не увидела. Оно почему-то осталось на европейском рынке. Беспошлинно ввезенное оказалось дешевле на 70 %, чем в той же Румынии. Естественно, его активно раскупили, несмотря на более низкое качество. А вот европейское так и осталось гнить.
Получается, зерновая сделка-то работает! Правда, в стиле Байдена - "куда-то не туда". Вместо спасения голодающих Африки спасли ворующих в Украине.
Более 8 миллиардов долларов заработал Киев на беспошлинной продаже дешевого украинского зерна в Европе и более 417 миллионов евро убытков насчитали фермеры Румынии, Венгрии, Болгарии, и Словакии. И по традиции европейской солидарности те начали активно намекать Еврокомиссии, что неплохо было бы им по этому поводу компенсаций подсыпать.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Польша получит компенсацию от ЕС. На этот раз убытки из-за украинского зерна. Почти 30 миллионов евро.
Непонятно, найдутся ли у Еврокомиссии возможности компенсировать всем убытки, и все убытки - почти полмиллиарда евро. Вводить ограничения еврочиновники умеют мастерски, вот и решили пока запретить импорт из "НедоЗалежной" зерно, фрукты, овощи, вино, мясо и прочее. Болгария и Румыния уже планируют присоединиться к бойкоту. С высоких трибун все, конечно, поддерживают украинцев. Но вот на деле - у каждого свои интересы. Кстати я лично считаю, что бойкот от Польши, той самой безграничной практически соседки, это опасный для Киева звоночек. Сегодня перестали церемониться с торговлей, а завтра, возможно, уже с территориями. Ведь своих претензий на украинские земли польские власти даже не скрывают. Ну да ладно.
Естественно, запрет на импорт из Украины не понравился киевским продавцам, бриллианты жене Зеленского в европейских бутиках сами себя не купят, знаете ли. Вот Киев сначала обвиняет Варшаву в нарушении соглашений, а потом заявляет, что фермеры-то, протестующие в Европе, - москали. Не европейцы они, а Кремль их подослал - навозом в еврочиновников покидаться. Было бы, конечно весело, но украинцам не до смеха.
Американское издание Politico пишет: Украина может увидеть еще один майдан.
К сожалению, Зеленский не смог повторить свою роль "президента народа" на телевидении в реальной жизни, его поддержка в какой-то моментупала до 11 процентовпосле того, как он уволил премьер-министра, настроенного на реформы, собрал свое правительство с друзьями и бывшими деловыми партнерами и ничего не добился в своей антикоррупционной кампании.
Если толпа привыкла, что она способна влиять на власть и сменять ее, ждите повторения майданов вновь и вновь. Вряд ли здоровый человек мог ждать от Зеленского реформ, но надоел украинский лидер, похоже, всем: и другим силам киевского рейха, и западным кураторам, и собственному народу. Вопрос, кто первый подожжет "коктейль Молотова" на фоне утраты такой доходной лазейки для и так убитой украинской экономики - беспошлинной торговли с ЕС.
Но у каждого возник логический вопрос. Как это Украине удалось так мастерски провернуть такую продовольственную аферу, так облапошив Евросоюз на беспошлинной торговле? Да просто украинское зерно - американское, как и 17 гектаров украинских земель американские.
А США, когда хотят что-то продать, продают любыми способами - что газ свой сланцевый, что зерно, выращенное на Украине. О честной конкуренции в Вашингтоне, судя по всему происходящему, не слышали. Но интересно здесь другое: Евросоюз не в силах сказать Штатам нет, Евросоюз не станет препятствовать зерновой сделке. Просто Варшава по-прежнему четко метит на место мотора Европы - Германии, и на фоне шумихи с фермерами разыгрывает свою карту: хотите нашей поддержки Украины - платите.
И Евросоюз уже выделил 30 миллионов евро. На что они будут потрачены на самом деле, забота не наша. Но на фоне страданий и убытков простых европейцев, содержащих и украинский рейх, и беглых всех мастей, те, кто избран заботиться о людях, явно позаботились о собственных интересах.
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