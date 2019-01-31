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Большая видеокнига белорусских джунглей в специальном репортаже на "Беларусь 1"

Диковинный и дикий... Большую видеокнигу белорусских джунглей сегодня презентуют в эфире телеканала "Беларусь 1". Команда Агентства теленовостей отправилась на большое фотосафари по одному из самых живописных уголков не только Беларуси, но и всей Европы - национальный парк "Припятский".

Как жители Полесья превратили свои леса в мировое достояние, и почему западные туроператоры уже считают "Припятский" одним из главных конкурентов национального парка Эверглейдс в США? Ответы у наших корреспондентов в программе "Специальный репортаж" уже сегодня вечером, сразу после "Панорамы".

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