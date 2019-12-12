Большая ярмарка вакансий в Минске

Строительство, промышленность, образование и здравоохранение. Это основные сферы жизнедеятельности Минска, которые готовы принять на работу новых сотрудников. Сегодня в столице проходит масштабная ярмарка вакансий. Трудоустройство "из первых рук" предлагают свыше 100 организаций и предприятий города. Сегодня в столице на учете в качестве безработных состоят 956 человек.



