Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ - социсследование

Большая часть белорусов узнает о новостях политики из государственных СМИ Беларуси. О таких результатах социологического исследования рассказал директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, сообщает БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Из каких источников вы преимущественно получаете информацию о новостях политики?". Вариант ответа "белорусские государственные СМИ" выбрали 53,5 % опрошенных, "родственники, друзья, знакомые" - 29,1 %, "российские СМИ" - 28,2 %, "белорусские негосударственные СМИ" - 9,7 %, "иные СМИ" - 9,5 %, "другое" - 5,7 %, "не интересуюсь этими новостями" - 13,6 % (сумма превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

"Такой высокий уровень доверия к госСМИ говорит о том, что они стали лучше работать. Очень возросла оперативность. Новостные сюжеты интересные. Разнообразная повестка дня. Разнообразие в подаче контента: печатная пресса, телевидение, интернет, телеграм-каналы. Это все важные элементы, которые играют роль", - отметил Сергей Мусиенко.

Что касается такого источника информации, как "родственники, друзья, знакомые", то это особая тенденция, которую надо изучать, отметил аналитик. "Это не основной источник получения информации. Это доверие к коммуникация между родными и близкими, на работе люди стали больше общаться. Мы такую тенденцию впервые обнаружили, и ее надо дополнительно изучать. Это отрадно, потому что люди между собой коммуницируют. Увидел, почитал, сказал. На мой взгляд, это позитивно. И это здорово", - подчеркнул он.

"Не интересуюсь этими новостями" - есть и такая категория граждан. Аполитичные, равнодушные. Как их расшевелить, надо думать. К слову, такие мероприятия, как "Марафон единства", народный флешмоб "Надо!", - это как раз прощупывание и вхождение в эту категорию, которую мы традиционными СМИ еще не зацепили. Это возможность включить этих людей через другие каналы воздействия", - дополнил Сергей Мусиенко.