"Больше чем просто работа" - как студотряды участвуют в патриотическом воспитании

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Студенческие отряды Беларуси и России активно сотрудничают уже более 9 лет, реализуя совместные трудовые и патриотические проекты. Как заявила член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Ксения Пискарева в "Актуальном интервью", студотряды - это не только работа, но и важная площадка для патриотического воспитания молодежи.

"Я представляю российские студенческие отряды. Это крупное молодежное объединение, которое занимается трудоустройством. Но мы больше чем просто работа, мы занимаемся патриотическим воспитанием, работа со школьниками, студентами ведется круглый год", - отметила Ксения Пискарева.

Одним из ярких примеров совместной работы стала реконструкция Кобринского укрепления Брестской крепости. "Уже третий год возводится реконструкция Кобринского укрепления. И в этом трудовом проекте принимают участие студенческие отряды Республики Беларусь, приезжают ребята из Российской Федерации. Это вклад в патриотическое воспитание", - подчеркнула она.

Ксения Пискарева отметила, что патриотическая работа ведется не только в памятные даты, но и на протяжении всего года

Помимо историко-патриотических проектов, развивается и сотрудничество в других сферах. В этом году активно реализуются медицинские студенческие проекты: белорусские ребята работают в Пермском крае на проекте "Парма", а российские студенты - в больнице Новополоцка на проекте "Медикус". Также студенческие отряды ежегодно работают на заводах МАЗ и МТЗ. В этом году белорусские ребята впервые принимают участие в строительстве Северного обхода Омска. "На этот совместный проект мы приглашаем также ребят из Казахстана и Кыргызстана. И тут уже происходит обмен участниками студенческих отрядов СНГ. В этом году мы активно пытаемся это возродить", - рассказала Ксения Пискарева.

Еще одним крупным проектом стала "Взлетная полоса" в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где ребята работают персоналом.

Таким образом, студенческие отряды Беларуси и России продолжают развивать сотрудничество, сочетая трудовую деятельность с патриотическим воспитанием и участием в значимых инфраструктурных и социальных проектах.