Больше мест для малышей: какие условия создают в группах раннего возраста в детсадах Беларуси

В Беларуси продолжают развивать сеть групп раннего возраста в детских садах. Такие детские учреждения позволяют мамам при желании раньше возвращаться к профессиональной деятельности.

В детских садах Беларуси увеличивают количество групп для детей младше 2 лет. С начала 2026 учебного года их число по всей стране вырастет до 600, сейчас таких групп насчитывается около 500. Группы раннего возраста позволяют мамам при желании раньше возвращаться к профессиональной деятельности.

Работать развивающие пространства будут не только в режиме кратковременного пребывания, но и по 10,5 - 12 часов. Ключевая задача - создать для малыша максимально комфортные и безопасные условия, предоставляя мамам возможность по желанию досрочно выйти из декретного отпуска.

"У меня двое детей. Старшая дочь начала ходить в этот садик с 2,5 года. С сыном мы уже начали в 1,5 года. Если в полтора года - это не просто отдать ребенка для того, чтобы маме отдохнуть, но это первый шаг к социализации ребенка, поскольку в детском саду он начинает общаться со своими сверстниками и развивается намного быстрее. Мы начинали с одного часа и постепенно, в течение нескольких недель добавляли время, пока не дошли до того момента, что ребенок уже стал оставаться на дневной сон до пяти часов вечера", - рассказала мама воспитанника минского детского сада № 579 Дарья Дробова.

Минский детский сад № 579

Особое внимание - квалификации педагогов и созданию развивающей среды

Все игровые зоны оснащены адаптивной мебелью, безопасными игрушками и специальным оборудованием для раннего развития. К примеру, в столичном детском саду № 579 воспитывается 90 ребят, для которых организовано 5 групп раннего и дошкольного возраста.

Светлана Ножникова, воспитатель детского сада № 579 Минска: "Они очень чувствительные, маленькие и ранимые, поэтому самое главное - окружить их любовью и заботой. Даже для таких маленьких детей у нас проводятся занятия, например, по таким областям, как ребенок и общество, ребенок и природа, элементарные математические представления, развитие речи и культура речевого общения, художественная литература, изобразительное искусство. Дети лепят, рисуют, конструируют. Также у нас есть занятия по таким образовательным областям, как физическая культура и музыкальное искусство".

Елена Быкова, заведующая детским садом № 579 Минска: "1 сентября 2026-2027 учебных годов мы примем четвертый набор воспитанников деток от одного года. Группы для детей такого раннего возраста оснащены специальной мебелью, которая соответствует антропометрическим характеристикам детей, имеет своеобразную модель и конфигурацию со сглаженными углами для безопасности детей. Имеется все необходимое и для педагогов, чтобы обучать детей, и все те предметы, которые необходимы детям в пользовании в течение всего дня: развивающие игры, пособия, литература, книги. Сегодня в системе дошкольного образования Беларуси работают свыше 3,5 тысячи учреждений, где воспитываются порядка 320 тысяч детей".

Сегодня в системе дошкольного образования Беларуси функционирует свыше 3,5 тыс. учреждений, где воспитываются порядка 320 тыс. детей. 60 % детских садов расположены в городах, 40 % - в сельской местности. Доступность качественного дошкольного образования остается неизменным приоритетом государства.