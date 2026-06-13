"Больше отца мы не видели": 92-летняя Нинель рассказала о первых часах оккупации Бреста

О трагических судьбах прокуроров Брестской области, которые не покинули свой пост в начале Великой Отечественной войны, и были расстреляны фашистами в июне 1941 года, в программе "Это другое" рассказали родственники и сотрудники прокуратуры.

Среди тех, кого в первые часы оккупации Бреста посетили фашисты, была и семья Ивана Казакова, прокурора города. Вот как вспоминает о том времени его 92-летняя дочь Нинель, которой тогда было всего 6 лет.

Нинель Казакова, дочь прокурора И. Е. Казакова:

"Моя мама перед самой войной была в санатории под Минском. За 5 дней до начала уже ощущалось какое-то беспокойство в обществе, маме тоже нужно было быть осторожной. Мы достали билет. В субботу мы - моя сестра, отец и я - пошли на вокзал встречать маму. Мы встретили ее, вернулись домой и сразу легли спать. Но перед сном услышали какой-то грохот. Утром отец пошел на работу и сказал, что пойдет выяснять, что происходит".

Позже девочки услышали, как кто-то пытается открыть дверь. Сестра решила, что отец прислал за нами кого-то. Однако мать попросила ее молчать. "Постучали немного и ушли, - вспоминает Нинель Казакова. - Вскоре вернулся отец, мы рассказали ему о произошедшем. Он заверил нас, что никого не посылал, и объявил о начале войны. Отец сказал, что нам нужно собираться. Вместе с отцом мы отправились в военкомат. Папа оставил нас на улице, а через некоторое время вернулся с винтовкой за плечами. Нам подогнали полуторную машину, мы сели в нее. В машине находились не только мы, но и семьи других работников".

Война и мир | Трагедия первых дней войны: прокуроры Бреста Брестская крепость стала легендарным символом стойкости. Но мало кто знает, что в те же самые июньские дни 1941 года в самом Бресте разворачивалась не менее страшная и героическая драма. Немцы заранее составили списки на уничтожение. В первые часы оккупации начались облавы на советских прокуроров, судей и партийных работников. Те, кто должен был олицетворять закон и власть, оказались первыми в прицеле. В этом выпуске мы возвращаем имена тех, кто в июне 41-го предпочел смерть предательству и бегству. 13.06.2026 17:22

Это был последний раз, когда девочки видели отца. "Больше отца мы не видели. Когда мы ехали по шоссе, на нас налетел немецкий самолет и начал стрелять. После того как самолет израсходовал все свои боеприпасы, он улетел, чтобы заправиться. В это время мы снова сели в машину и продолжили путь. В кузове машины были уже убитые и раненые", - вспоминает дочь прокурора И. Е. Казакова.

Ирина Грачева, старший помощник прокурора Брестской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a830f89-d4ce-452a-9625-16e47b5285ad/conversions/f098aa95-33cb-416e-847a-81d3ca9ebc57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a830f89-d4ce-452a-9625-16e47b5285ad/conversions/f098aa95-33cb-416e-847a-81d3ca9ebc57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a830f89-d4ce-452a-9625-16e47b5285ad/conversions/f098aa95-33cb-416e-847a-81d3ca9ebc57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a830f89-d4ce-452a-9625-16e47b5285ad/conversions/f098aa95-33cb-416e-847a-81d3ca9ebc57-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Грачева, старший помощник прокурора Брестской области:

"Прокурор города Бреста воспользовался возможностью и посадил жену и двух дочерей в грузовик, который шел в восточные области Беларуси, а сам остался здесь на месте. И мы знаем его историю по воспоминаниям тех людей, которые попали в плен вместе с ним. Они рассказали, что 22 июня 1941 года он был арестован, отправлен в тюрьму, которая располагалась на территории Польши. Фактически это была не тюрьма, это было поле, обнесенное колючей проволокой. И под этим палящим солнцем в июне месяце, это было очень жаркое лето, люди без воды, без еды находились несколько недель. Описывается в воспоминаниях человека, что было очень страшно, что люди съели все корешки, траву, начали разрезать кожаные ремни, чтобы хоть какое-то питание получить. И спустя несколько недель офицеров, партийцев из этого лагеря забрали. Знаем, что расстреляли, потому что больше об этом человеке мы ничего не знаем".

После окончания войны дочери Ивана Ефимовича - Нинель и Эльвина - стремились узнать о судьбе отца. В сентябре 1945 года они обратились с письмом в Брестскую областную прокуратуру. Началась проверка.

Нашлись свидетели. Одним из них стал Федор Корнилович Козел, который находился вместе с Казаковым в плену. После войны он дал показания.

По словам Федора Корниловича, однажды вечером, примерно в 8-9 часов вечера, в конце августа или в конце июля немцы вывезли из лагеря на машине Казакова, 6 политруков и председателя Пружанского райисполкома. На следующую ночь немцы вывезли и расстреляли примерно 200 евреев. Тогда стало ясно, что первыми были расстреляны Казаков и другие, взятые с ним.

"Судьба Александра Щербины, следователя прокуратуры города Бреста, схожа с судьбой других наших коллег, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, - рассказала Ирина Грачева. - К сожалению, у нас нет его фотографии, только личное дело".

После войны в прокуратуру области обратилась супруга Александра Щербины, которая принесла посмертную записку своего мужа. В записке было указано, что он очень переживал за свою семью и Родину, просил рассказать дочерям о том, каким он был. Также он попрощался с семьей.

"К сожалению, поиски родственников Александра Щербины пока не увенчались успехом. Но я не теряю надежды, что мы сможем найти их, как это было с родственниками Ивана Казакова. Тогда они будут знать, что их имена внесены в музей прокуратуры области и на памятный камень, установленный возле здания", - надеется Ирина Грачева.

Всего на фронт ушло более 40 брестских прокуроров, из них 7 погибли в июне-июле 1941 года. На памятном знаке увековечены имена 17 из них. "В наших краях мы чтим имена героев, которые не смогли эвакуироваться и продолжили борьбу с захватчиками. Это Александр Щербина, Иван Казаков, Прокофий Амилаев и многие другие", - перечислила старший помощник прокурора Брестской области.

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Среди них также были расстреляны во дворе своего дома заместители прокурора области Моисей Горелик и Ирма Эстеркин. По воспоминаниям сотрудников, 22 июня они отправились собирать коллектив по дворам. Когда они зашли во двор, где жили эти двое заместителей прокурора, то увидели их расстрелянными у стены.

"Эта трагическая судьба, безусловно, вдохновляла других на еще более активное сопротивление на нашей территории, - уверена старший помощник прокурора Брестской области. - Те, кто не успел эвакуироваться из Брестской области или не покинул свое рабочее место, присоединялись к партизанскому движению".

Среди них была Надежда Колотилина (на Брестском железнодорожном вокзале помогала красноармейцам). Позже она присоединилась к партизанам на территории Малоритского района.

Памятник прокурорам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a978dab-8838-4789-94a6-8424c180da68/conversions/0e67e3ea-f185-4fdd-8b80-2c346c35febe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a978dab-8838-4789-94a6-8424c180da68/conversions/0e67e3ea-f185-4fdd-8b80-2c346c35febe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a978dab-8838-4789-94a6-8424c180da68/conversions/0e67e3ea-f185-4fdd-8b80-2c346c35febe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a978dab-8838-4789-94a6-8424c180da68/conversions/0e67e3ea-f185-4fdd-8b80-2c346c35febe-xl-___webp_1920.webp 1920w

С началом войны архивы были уничтожены, личные дела сожжены, почти ничего не успели эвакуировать.