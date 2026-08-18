"Больше вклад в экономику - выше пособие": почему меняют выплаты по уходу за ребенком до 3 лет

В Беларуси прорабатывается механизм, при котором пособие по уходу за ребенком до трех лет будет рассчитываться индивидуально - исходя из реальных доходов родителя. Об этом рассказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталия Павлюченко в "Актуальном интервью".

"Сейчас у каждой мамы, либо у каждого отца, который будет воспитывать детей, будет своя индивидуальная расчетная программа под свое пособие по уходу за ребеночком до трех лет. Все эти механизмы в настоящее время в проработке, они очень активно рассматриваются. Очень важно сейчас предусмотреть все детали, все мелочи, чтобы ничего нельзя было упустить", - отметила Наталия Павлюченко.

Она подчеркнула, что новая система должна помочь улучшить демографическую ситуацию. "В первую очередь, конечно же, это послужит тем механизмом, который позволит снизить негативные тенденции в рождаемости. Мы знаем, что с каждым годом у нас происходит снижение уровня", - сказала депутат.

Пособие по уходу станет важной частью общей системы поддержки семей. "Что касается уровня материального обеспечения, то вкупе с другими мерами (а мы знаем, что семья при рождении первого ребенка получает более 5,3 тыс. белорусских рублей, а при рождении второго ребенка - более 7,4 тыс. рублей) ежемесячное пособие по уходу - это серьезная составляющая. Ведь мы знаем, что на первых порах всегда нужно много всего: и коляска, и кроватка, и одежда ребенку. И, конечно, эти все моменты всегда составляют определенные опасения у родителей", - пояснила Наталия Павлюченко.

quote У нас сегодня такое осознанное молодое поколение, которое подходит к воспитанию детей очень серьезно и вдумчиво. И когда ребенок рождается, молодое общество думает и про образование своего будущего малыша, и про те условия, в которых он будет жить. Наталия Павлюченко

Такое решение будет выступать и стимулом родителей к трудоустройству и самореализации. "Больше вклада в экономику - выше размер будущего пособия. Это дает стремление к уровню образования, к тем позициям, которые оплачиваются", - сказала Наталия Павлюченко.

По ее мнению, государство должно создавать не только материальную поддержку, но и комфортную среду для семей. "Также важно говорить о том, что государство создает не только материальные стимулы для родителей, оно создает среду, при которой родители бы не чувствовали, что с рождением ребенка наступают какие-то трудности", - заключила председатель комиссии.

Таким образом, привязка пособия по уходу за ребенком до трех лет к доходам родителя призвана сделать поддержку семей более адресной, стимулировать занятость и снизить опасения молодых родителей, связанные с рождением детей.