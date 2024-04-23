Более 300 журналистов подключатся к освещению Всебелорусского народного собрания

Подготовка площадки для проведения Всебелорусского народного собрания началась за несколько месяцев. Предусмотрели все до мелочей - от оформления сцены и звука до логистики для делегатов. Уже традиционно собрание получит самое широкое освещение в СМИ. На протяжении двух дней будут работать информационные каналы, выездные студии, а Белтелерадиокомпания организует трансляцию форума.

На площадке Дворца Республики разместили свыше двух десятков телекамер. Юлия Алферова подробнее.

В этом году Дворец Республики примет Всебелорусское народное собрание в шестой раз, если оглянуться на историю. Только первое заседание в 1996-м было организовано на базе Дворца спорта. Тогда количество людей обязывало, больше 4,5 тыс. приглашенных. Все последующие проходили в этом зале, где с комфортом располагалось около 2,5 тыс. делегатов И в этом году, не изменяя истории, все важные решения для государства будут приниматься в самом центре белорусской столицы.

Развевающиеся флаги, баннеры и лаконичное "Время выбрало нас" - еще до порога Дворец Республики создает атмосферу, которая настраивает прежде всего на продуктивную работу. В нее делегатам предстоит погрузиться буквально с первых минут. Впервые в истории во время ВНС состоится тайное голосование (это как раз диктует конституционный статус и закон о ВНС). Председателя, заместителя и Президиум будут выбирать прямо на полях Дворца Республики. В фойе и залах разместили 9 мест для голосования. Кабинки, урны и работа счетной комиссии, под которую отдали малый зал. Чтобы процесс пошел без перебоев, проработали маршруты для каждого региона.





Для нас это своего рода вызов, такого не было никогда. Почти 1200 делегатов смогут проголосовать, и этот процесс нами обеспечен. Для нас стал вопрос проработки абсолютно новой логистики. Каждая область и каждый делегат знает, где ему произвести голосование. Мы впервые в этом году разработали логистику движения людей. Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Организационных вопросов масса: свет, звук, визуал, трансляция. Чтобы все пошло по плану, в связке работают сотни специалистов под пристальным вниманием оргкомитета и других ведомств.

Сегодня готово практически все. На сцене и за устраняют лишь шероховатости, чтобы звук был чистым, а картинка четкой. Сценография под Всебелорусское народное собрание - это 400 квадратных метров светодиодных экранов и свыше 3 сотен световых приборов, больше 20 километров кабелей, которые проходят за сценой и шесть 20-тонных фур оборудования.

Хорошая фраза: "космос наш", так вот техническая часть - тоже наша. Большое количество персонала, который работает в большом зале, - это специалисты, которые делают большие мировые шоу. Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Только в монтаже сцены задействовано больше 140 человек. На сбор ушло четверо суток. Вообще подготовка к такого масштаба мероприятию началась за несколько месяцев, в последнюю неделю, конечно же, количество оборудования значительно приросло и в других залах. Чтобы обеспечить трансляцию, Белтелерадиокомпания установила больше двух десятков видеокамер. Кстати, вне объектива не останется и процесс голосования.

Завтра добавится как минимум столько же, если судить по количеству аккредитованных журналистов. Пресс-центр готов принять около трех сотен. Все национальные телеканалы уже развернули свои выездные студии (у Белтелерадиокомпании их две).

Белтелерадиокомпания планирует провести трансляцию всего мероприятия. И дополнительно мы организовываем две точки, куда будут приходить делегаты ВНС. Одна в фойе. Вторая выездная студия располагается возле Дома офицеров прямо над входом в метро. Там мы делаем павильон, туда будут приглашаться эксперты и делегаты. Илья Кревчик, завотделом режиссеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Павильон 10 на 10 метров с видом на Дворец Республики. Два дня ушло на сборку каркаса и техническое наполнение, здесь еще появятся элементы интерьера. Включения в прямом эфире, чтобы каждый, кто будет следить за повесткой ВНС, был в курсе самой актуальной информации.

Открытость - это один из важнейших принципов проведения. Сделано действительно много, чтобы каждый белорус почувствовал себя причастным.