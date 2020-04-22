Больше 40 нарушений самоизоляции за неделю в Минской области

В отношении 20 человек материалы рассмотрели в суде, и в силу вступила административная ответственность. Речь идет о штрафах. Милиция регулярно проводит мониторинг и держит на контроле тех, кто находится на самоизоляции. Работают ежедневно мобильные группы. Проверка проходит быстро, но тщательно. К трубке домофона или телефона по очереди приглашают всех жильцов конкретных апартаментов. Есть ряд ограничений, о которых так называемые изолированные знают и должны их обязательно соблюдать.



С момента как начал действовать режим самоизоляции, правоохранители только Минской области провели более 21 тысячи проверок (контроль как визуальный, так и по телефону). Напомним,ранее Минздрав сообщил, что всего по стране в ходе мониторинга контактов первого и второго уровней (кто находится на самоизоляции) выявлено 701 нарушение. Этих людей не нашли дома в пределах 2-3 часов. Отметим, максимальная сумма штрафа за нарушение требований - более 800 рублей.

