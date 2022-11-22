Больше 50 соглашений подписано между участниками форума "Атомэкспо-2022"

Более полусотни соглашений о сотрудничестве подписано между участниками международного форума "Атомэкспо-2022. По количеству договоренностей нынешний форум в Сочи превзошел предыдущий. Повлиял трехлетний перерыв, говорят эксперты, и за это время прибавилось и в клубе "ядерных стран". У Юлии Алферовой все подробности.

В этом году неслучайно организаторы присвоили форуму девиз "Атомная весна". На фоне разворачивающегося в мире энергокризиса атомная энергетика может решить проблемы, с которыми сталкиваются экономики большинства стран мира. Только в последние годы ставку на низкоуглеродные источники сделали Узбекистан, Казахстан, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Беларусь хоть и не новый игрок, в официальном статусе ядерной державы на форуме впервые.

Есть интерес к системам накопления энергии, развитию электротранспорта и атома в медицине. Но в первую очередь решения, которые нужны здесь и сейчас. Первый энергоблок уже в работе, ждать, пока накопится отработавшее ядерное топливо, не в наших интересах, его заберут в Россию и там переработают - таких договоренностей достигли на форуме белорусы.

Отработавшее топливо образуется и хранится в приреакторных бассейнах. А после - на рубеже 30-х годов - топливо будет требовать дальнейшего обращения с ним. И к этому сроку мы ориентируемся на на создание всей регуляторной, контрактной и логистической цепочек для удобной транспортировки в Российскую Федерацию. Елена Артемова, заместитель гендиректора АО "Техснабэкспорт"

Развитию электротранспорта отдельное место. Это, пожалуй, одно из направлений (также, как и переработка отходов), которое вызвало живой интерес у разных национальностей. Зеленая экономика - это не будущее, а реальность, которую принимает все больше сторон.

Идут у нас коммуникации по поиску базового партнера на территории республики, с которым мы будем осуществлять локализацию сборки литиевых источников питания. Мы видим, что развитие электродвижения находится на подъеме, и прекрасно понимаем, что после ввода второго блока нужно обеспечить и рост энергопотребления. Станислав Левицкий, директор ООО "Русатом Бел"

Перспективны и мобильные электростанции. Они подойдут для тех, кто не может позволить сразу несколько крупных энергоблоков, но даже такие - гарантия суверенитета и энергонезависимости.

Добавим немного цифр: за два дня в парке наук и искусств "Сириус" провели больше 40 мероприятий. Точки соприкосновения нашли полсотни международных партнеров. Но судя по интересу к выставочным павильонам и тому, что комнаты для переговоров сменяли делегации одну за другой, окончательные итоги пока подводить рано.