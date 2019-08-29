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Больше индивидуального жилья для нуждающихся
В Минской области растет интерес к строительству индивидуальных домов для нуждающихся. Среди таких граждан немало и многодетных семей. Коттеджные кварталы сейчас воздвигаются в Столбцах и Несвиже.
Есть интерес и к типовым домам, которые строятся буквально за несколько месяцев. Об особенностях жилищной политики Центрального региона - Алексей Кондратенко.
Для жителей Столбцовского района понятие "мой родной угол" - особенное. Для одних - это квартира, другие выбирают коттеджи. Коласовские места прирастают новым индивидуальным жильем. В микрорайоне "Северный-2" одновременно и строят, и отмечают новоселье. Всего здесь почти 600 участков по 10 соток каждый. Многие из обитателей "Северного-2" - многодетные семьи, которые получили субсидии на строительство.
Вообще для того, чтобы участки были привлекательными, нужна инфраструктура: это дорога, электросети, водопровод. В Несвиже с этой задачей справились еще на начальном этапе строительства нового микрорайона. Несвижский микрорайон "Северный" - это заасфальтированные улицы и продуманная система водоотводов. Местность болотистая - о безопасности и комфорте жителей райисполком позаботился заранее. Впрочем, более привлекательным становится не только сам город Несвиж, но и село. Для этого совместно с Солигорским домостроительным комбинатом в деревнях будут воздвигать типовые дома на 90 и 120 квадратных метров, рассчитанные на многодетных.
В ближайшее время для нуждающихся в улучшении жилищных условийпо государственной программе будет воздвигаться 40 процентов индивидуального жилья. Как отмечают специалисты, эта практика распространится и на столичные города-спутники: Смолевичи, Фаниполь, Руденск. Опыт же Несвижа с индустриальным домостроением могут подхватить и многие другие районы Минской области.
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