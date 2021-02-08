Больше трети страховых случаев аварий оформляются с помощью извещения о ДТП

Разобраться в ДТП без ГАИ. Больше трети всех страховых случаев аварий сегодня оформляются с помощью извещения о ДТП. Это так называемый европротокол, когда водителям не требуется ожидать приезда сотрудников автоинспекции. При этом страховщик выплачивает деньги потерпевшему, а виновник не привлекается к административной ответственности. Такие бланки работают в нашей стране с 2010-го. А с прошлого года заполнить европротокол можно и онлайн. Правда, пока программное обеспечение доступно только для телефонов с андроид.