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Больше трети страховых случаев аварий оформляются с помощью извещения о ДТП

Разобраться в ДТП без ГАИ. Больше трети всех страховых случаев аварий сегодня оформляются с помощью извещения о ДТП. Это так называемый европротокол, когда водителям не требуется ожидать приезда сотрудников автоинспекции. При этом страховщик выплачивает деньги потерпевшему, а виновник не привлекается к административной ответственности. Такие бланки работают в нашей стране с 2010-го. А с прошлого года заполнить европротокол можно и онлайн. Правда, пока программное обеспечение доступно только для телефонов с андроид.


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Также белорусским бюро по транспортному страхованию создан колл-центр по короткому номеру 140 для консультирования граждан по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ.

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