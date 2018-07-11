3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Больше вечнозеленых деревьев в лесах Минской области
В питомнике лесничества Червенского района специалисты начали выращивать кедр. Семена хвойных из Сибири добыли из настоящей кедровой шишки. Кедр оказался нетребовательным, хотя белорусский климат для этого дерева считается мягким. Когда саженцы подрастут, их пересадят в местный дендропарк. Вообще же проводить ботанические эксперименты специалисты получили возможность после реконструкции питомника - построили теплицы и наладили систему автоматического полива рассады.
Сейчас в питомнике выращивают преимущественно посадочный материал для лесов своего района - сосны, ели, ясени, клены и липы. Недавно приступили к разведению декоративных растений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей