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Больше всего пострадавших на скользкой дороге - в Брестской области

В Беларуси резкие перепады температур вкупе с осадками в виде мокрого снега привели к гололедице. Более пятисот человек обратились в медицинские учреждения за помощью из-за гололедных и холодовых травм.

Больше всего пострадавших на скользкой дороге - в Брестской области: более двухсот пациентов. Сегодня массовые падения из-за гололеда зафиксированы и в Минске. Только в городскую в больницу скорой помощи обратились около 20 пациентов с вывихами и переломами. Медики рекомендуют выбирать более удобную обувь, а на дороге быть особенно внимательными.

Гололедица осложнила и дорожную ситуацию. В столице в утренний час пик было парализовано движение и автомобилей, и общественного транспорта. Пассажиров перевозили по временным маршрутам. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными, потому что завтра погодные условия ухудшатся: в прогнозах - дождь и мокрый снег при минусовой температуре.

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