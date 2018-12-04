В Беларуси резкие перепады температур вкупе с осадками в виде мокрого снега привели к гололедице. Более пятисот человек обратились в медицинские учреждения за помощью из-за гололедных и холодовых травм.

Больше всего пострадавших на скользкой дороге - в Брестской области: более двухсот пациентов. Сегодня массовые падения из-за гололеда зафиксированы и в Минске. Только в городскую в больницу скорой помощи обратились около 20 пациентов с вывихами и переломами. Медики рекомендуют выбирать более удобную обувь, а на дороге быть особенно внимательными.