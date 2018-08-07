Большее количество туристов из Европы ждут санатории Минской области

Этому поспособствует увеличение срока безвизового режима. Летом заполняемость некоторых здравниц превышает 100 %. Большую часть путевок по-прежнему приобретают россияне. С учетом требований санатории региона предлагают разнообразные оздоровительные программы, рассчитанные на разное время нахождения.

Наибольший интерес к отдыху в санаториях области, кроме россиян, проявляют также туристы из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии.