3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Большие выходные - Масленица и 8 Марта. В "Главном эфире"!
Большие выходные - Масленица и 8 Марта. Как Беларусь отпраздновала Международный женский день? А также самые интересные моменты национального отборочного тура на "Евровидение" - неподдельные эмоции победителя шоу. Смотрите завтра вечером в "Главном эфире"!
Дамские беседы с Марианной Щеткиной - по-весеннему теплый эксклюзив "Главного эфира"
Возведения в квадрат для многодетных семей. Строим комфорт экономно, а города-спутники -расторопно. Об этом расскажет министр строительства и архитектуры Дмитрий Микуленок - созидательный материал нашей программы.
Для кого наступит май, у нас в программе выступай. Без фальши и фанеры большое интервью победителя национального отбора "Евровидение-2019". Услышим и увидим в это воскресенье. На "Беларусь 1".
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва