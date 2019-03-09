Большие выходные - Масленица и 8 Марта. В "Главном эфире"!

Большие выходные - Масленица и 8 Марта. Как Беларусь отпраздновала Международный женский день? А также самые интересные моменты национального отборочного тура на "Евровидение" - неподдельные эмоции победителя шоу. Смотрите завтра вечером в "Главном эфире"!



Дамские беседы с Марианной Щеткиной - по-весеннему теплый эксклюзив "Главного эфира"



Возведения в квадрат для многодетных семей. Строим комфорт экономно, а города-спутники -расторопно. Об этом расскажет министр строительства и архитектуры Дмитрий Микуленок - созидательный материал нашей программы.



Для кого наступит май, у нас в программе выступай. Без фальши и фанеры большое интервью победителя национального отбора "Евровидение-2019". Услышим и увидим в это воскресенье. На "Беларусь 1".