Большинство минских такси гарантируют не взвинчивать цены во время II Европейских игр

Машины будут курсировать со специальными эмблемами. До старта главных спортивных состязаний года остается 86 дней. Добрые намерения добросовестной конкуренции зафиксировали в меморандуме уже в конце прошлого года. Тогда и решили, что на таких авто должен быть опознавательный логотип. Сегодня его показали перевозчикам. Эмблема одобрена, сейчас главное - посчитать, сколько машин станут более заметными в городе для пассажиров. Наша съемочная группа первой увидела графическую гарантию честной цены.

Все подробности у Светланы Лукьянюк. В ноябре прошлого года в этих стенах уже собирались. Как итог 15 служб такси подписали с регуляторами - МАРТ, Минтрансом и городской мэрией - меморандум. Автографами скрепили честные поездки. Это значит, что в июне, когда Беларусь будет принимать II Европейские игры, стоимость за километр не увеличится. Это важно и для гостей, и для нас, жителей столицы.





Сохраняется главное - ценовое спокойствие на рынке

Таксисты такие подходы поддержали, называя их разумными. Говорят, так работают и в Европе во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Поездок будет в разы больше, так что чек и так существенно потяжелеет без искусственных накруток. Но главный вопрос - как быть заметными для пассажиров. На сайте МАРТ - желтый баннер такси. Здесь и текст меморандума, и кто гарантирует его исполнение - перечень тех самых служб. Список этот, кстати, еще открыт. Можно присоединяться вплоть до начала Игр. Решение добровольное. Но для клиентов нужно выделяться еще и из потока машин на дорогах. Поэтому решено было разработать специальный логотип, чтобы издалека было понятно, кто играет по правилам. Сегодня его показали перевозчикам. Согласие на эту эмблему, где цена гарантирована, подкрепили подписями под допсоглашением. Позже решат, где на авто (капоте, дверях или заднем стекле) разместят этот знак и когда начнут курсировать такси в новом убранстве.







Каждая диспетчерская служба посчитает своих, на следующей неделе будет точное число