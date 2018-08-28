Большинство обращений к специалистам Администрации Президента связано с решением земельных вопросов

Большинство обращений жителей Минской области к специалистам Администрации Президента связано с решением земельных вопросов. При этом все чаще документы подают не в письменном, а в электронном виде. Об этом сегодня заявил помощник Президента, инспектор по Минской области Игорь Евсеев. В Мяделе он провел личный прием. В этот раз проблематика вопросов - земельные и имущественные споры, трудоустройство, а также нарушения в ведении бизнеса. Игорь Евсеев взял их решение на личный контроль.

Игорь Евсеев, помощник Президента Беларуси, главный инспектор по Минской области: "Больше вопросов стало земельных. То, что сегодня мы и увидели. Это острый вопрос, так как с ростом благосостояния людей больше стали строить. В основном, это, конечно, индивидуальное строительство жилья. С таким вопросом женщина к нам и обращалась. Жалуются люди сегодня и на дорожные службы, где-то не хватает асфальта, или песчано-гравийная дорога ухудшается, на освещение жалуются. Ну, а в целом заявлений стало меньше. Но и сами органы местной власти реагируют более быстро и гибко".