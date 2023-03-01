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Большинство редких болезней у людей имеют генетическую причину
Генетическую причину имеют около 90 % редких заболеваний, а всего в мире на сегодняшний день насчитывается более 7 тыс. редких болезней. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России академик РАН Сергей Куцев, пишет БелТА.
"Сегодня в мире насчитывается свыше 7 тыс. редких заболеваний. Каждое из них действительно может встречаться редко, но в совокупности наследственными моногенными заболеваниями может страдать до 1 % населения, и еще почти 1 % - хромосомными болезнями. Оценка частоты встречаемости редких заболеваний важна для оказания эффективной помощи пациентам. Около 90 % редких болезней имеют генетическую причину", - пояснил Куцев.
По его словам, внедрение широкогеномных технологий в практическое здравоохранение позволяет выявлять новые генетические варианты и новые молекулярные механизмы развития наследственных заболеваний. Так, одними из часто встречающихся заболеваний в России являются несиндромальная тугоухость (1:3,5 тыс.), фенилкетонурия (1:7 тыс.), спинальная мышечная атрофия (1:6 тыс.). По оценке специалистов научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетическогонаучногоцентра, муковисцидоз встречается с частотой 1:8916, добавил Куцев.
"Наследственные заболевания являются хроническими. Однако сегодня для многих заболеваний разработаны и доступны в России препараты, которые позволяют значительно улучшить состояние пациента, предотвратить инвалидность. Лечение сегодня разработано для более чем 300 заболеваний", - заметил он.
Фото:pixabay.com
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