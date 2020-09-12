Большое интервью Дмитрия Баскова смотрите в программе "Главный эфир"

Он прошел путь от голкипера национальной сборной в Евровызоведо генерального директора минского "Динамо",а теперь возглавил Федерацию хоккея Беларуси. Дмитрий Басков свой последний день в должности генерального директора "зубров" провел на "Минск-Арене"в компании нашего корреспондента Анны Эйсмонт. Дмитрий Юрьевич раскрыл завесу тайны: когда же будет известно имя нового генерального директора клуба и намекнул, кто именно им будет. А также прокомментировал уход с поста спортивного директора "Динамо" Михаила Грабовского.



Также новоиспеченный председатель федерации рассказал о своем опыте в качестве топ-менеджера в КХЛ, об омолаживании "Динамо" и тренерском штабе. Провел экскурсию по офису "Динамо"и вместе с нашей съемочной группой посетил тренировку команды. Эксклюзив с Дмитрием Басковым смотрите в "Главном эфире"в это воскресенье и в программе"Между прочим" 16 сентябряна телеканале "Беларусь 5".



