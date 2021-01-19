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Большое интервью о зеленых богатствах нашей страны с министром лесного хозяйства - в проекте АТН "Разговор у Президента"

Вырастить, срубить, переработать, заработать и восстановить. Как сегодня обстоят дела в лесной отрасли? Большое интервью о зеленых богатствах нашей страны с министром лесного хозяйства - в проекте АТН "Разговор у Президента".

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