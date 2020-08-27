Большое интервью Олега Белоконева

Сегодня мы видим давление на страну извне. Есть силы, которые пытаются раскачать ситуацию. И сейчас важно не допустить раскола в обществе. Необходима консолидация.

Свое мнение на этот счет высказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности, член Совета Палаты представителей Олег Белоконев. Депутат отметил, что есть действующая власть, есть законная власть, избранный президент. В свое время глава государства сказал, что надо менять Конституцию. Так что можно подключаться к этому вопросу и работать.



