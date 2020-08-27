3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Большое интервью Олега Белоконева
Сегодня мы видим давление на страну извне. Есть силы, которые пытаются раскачать ситуацию. И сейчас важно не допустить раскола в обществе. Необходима консолидация.
Свое мнение на этот счет высказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности, член Совета Палаты представителей Олег Белоконев. Депутат отметил, что есть действующая власть, есть законная власть, избранный президент. В свое время глава государства сказал, что надо менять Конституцию. Так что можно подключаться к этому вопросу и работать.
Большое интервью в "Панораме"
Стратегия Запада и России по отношению к ситуации в Беларуси, наращивание сил и средств блока НАТО у наших западных границ, сбор подписей на отзыв депутатов по округам - обо всем этом большое интервью Олега Белоконевав
в проекте "Мнение".