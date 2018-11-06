Большое интервью с послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым

"Благодаря проекту "Один пояс и один путь" Беларусь стала транспортным хабом, через который проходят все торговые пути"

Дипломатические отношения Беларуси и Китая перешли на новый уровень. В интервью для проекта "24 вопроса" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Кирилл Рудый рассказал, как доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество помогают поддерживать самый крупный проект Поднебесной за ее пределами.

Когда под крышей индустриального парка "Великий камень" объединят высокотехнологичные производства со всего мира? Какие инициативы реализуют Беларусь и Китай? Почему у бизнесменов Поднебесной иной взгляд на масштабы мира?

"Благодаря опыту работы в международных компаниях Китай впитывает мультикультурность. А соотечественники, которые вернулись домой, помогают поддерживать Поднебесную открытой для мира", - поделился Кирилл Рудый.